Jurnal AntenaSport | Anca Todoni visează să o egaleze pe Simona Halep

11:40

Ioan Andone ştie unde trebuie să se transfere Daniel Bîrligea, în momentul în care va pleca de la FCSB. Daniel Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Cotat la 4 milioane de euro, Becali vrea de aproape 4 ori mai mult pentru atacantul său. Ioan Andone l-a lăudat şi el pe […] The post Ioan Andone ştie unde trebuie să se transfere Daniel Bîrligea: „Acolo ar fi mai uşor! Are ceva special” appeared first on Antena Sport.