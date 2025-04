AC Milan – Inter 1-1, în manşa tur a semifinalelor Cupei Italiei. Calhanoglu, fostul jucător al rossonerilor, a marcat golul egalizator

13:10

Victor Angelescu a anunţat că Cristi Săpunaru se va retrage, la finalul acestui sezon. Acţionarul minoritar de la Rapid a dezvăluit că sunt şanse mari ca fundaşul să rămână la clubul de sub Grant. Cristi Săpunaru va împlini 41 de ani pe 5 aprilie. Acesta nu a mai bifat un meci la Rapid de la […]