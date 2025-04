Premierul Italiei spune ca tarifele anuntate de Trump sunt o greseala, dar nu o catastrofa

21:40

Prezenta unui contingent militar din alte tari in Ucraina este esentiala pentru asigurarea securitatii. In prezent, se stie ca peste 10 tari sunt potential implicate in formarea unei astfel de misiuni, a declarat seful adjunct al Biroului prezidential Pavlo Palisa, potrivit RBC Ukraine. Potrivit lui Palisa, sunt in curs discutii cu aliatii cu privire la...