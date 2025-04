„Omertă” în jurul șefului de la Cultură. ANI păstrează tăcerea, la o lună de la investigația BdB despre apartamentul ascuns al bugetarului

13:00

Cele 100 de tramvaie Imperio, fabricate de Astra Arad, promiteau să revoluționeze transportul pe șine în Capitală, înlocuind treptat vechile tramvaie, inclusiv cele Tatra, care circulă din anii '70. Potrivit mobilitate.eu, acest lucru nu este încă posibil din cauza accidentelor care ţin noile tramvaie Imperio în depouri. Deși livrarea celor 100 de tramvaie s-a finalizat […]