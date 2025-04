VIDEO | Bază nouă de antrenament a clubului Rapid, în Ilfov

11:40

Cuplurile din Sectorul 2 care împlinesc 25, 50, 75 de ani de căsătorie vor primi 1000, 1500, respectiv 3000 de lei de la Primărie, dacă un proiect în acest sens va trece de votul consilierilor locali în şedinţa programată pentru luni, 31 martie. În plus, cuplurile îşi vor sărbători nunta de argint, de aur şi […] The post Sector 2 | Bani şi festivităţi pentru cuplurile care împlinesc 25, 50 şi 75 de ani de căsătorie appeared first on Buletin de București.