Cehia testeaza primul tren de pasageri fara conductor din Europa

08:50

Federatia Germana de Fotbal (DFB) a deschis o investigatie in urma informatiilor potrivit carora arbitrul Fabienne Michel a fost hartuita sexual de catre fani in timpul unui meci din divizia a treia, potrivit postului public german Sportschau, citata de DW. Michel, in varsta de 30 de ani, este in prezent singura femeie arbitru din primele...