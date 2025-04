Sute de salvatori din 15 tari se afla in Myanmar pentru a ajuta la salvare. Din SUA au venit trei lucratori care au aflat ca sunt disponibilizati

19:00

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat sambata ambasada SUA in Ucraina pentru ceea ce el a numit o declaratie „slaba”, care nu a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru atacul cu racheta din Krivoi Rog. Criticile vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a promovat un armistitiu partial intre Rusia si Ucraina, cautand in acelasi...