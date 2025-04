Individ, prins în flagrant în timp ce încerca să comercializeze o armă

05:30

Accident rutier grav: Șoferiță reținută, posibil sub influența substanțelor interzise. Duminică, polițiștii din Botoșani au reținut o femeie de 39 de ani, implicată într-un accident rutier. Testele au confirmat consumul de alcool și droguri. „Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore, pe numele unei femei, de 39 de [...] The post Accident rutier grav: Șoferiță reținută, posibil sub influența substanțelor interzise first appeared on IasiTV Life.