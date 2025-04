George Simion a abandonat tunelurile dacice și își face reclamă în cluburile de manele, fiindcă acolo sunt și mai mulți daci

20:00

Și e plin de așa ceva, în România. S-a importat fenomenul din Statele Unite: șoferul oprit de poliție refuză să colaboreze, spune că nu are domiciliu, deoarece e o ființă umană care trăiește în propriul […] The post Ăștia suveraniști, nu fanii lui Georgescu! Un șofer s-a filmat când spune poliției că el ca ființă umană nu are nevoie de carnet appeared first on IMPACT.ro.