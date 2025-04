USR a votat susţinerea lui Nicuşor Dan la prezidenţiale

20:10

Rusia a respins joi declaraţiile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski conform cărora China a fost and #39;atrasă and #39; în conflictul din Ucraina, spunând că Beijingul are o and #39;poziţie echilibrată and #39;, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.