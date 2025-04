Horoscop 14 aprilie 2025 – Relația de dragoste se îndreaptă spre o fază mai intimă

16:10

Bitcoin ar putea atinge 250.000 de dolari încă din acest an, cu giganți tehnologici precum Microsoft și Apple care intră în sectorul cripto. Potrivit CNBC, Charles Hoskinson, fondator al blockchain-ului Cardano, a lansat o prognoză îndrăzneață: Bitcoin va ajunge la 250.000 de dolari „până la sfârșitul acestui an sau anul viitor". Bitcoin s-a tranzacționat sub […]