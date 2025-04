Matematica din spatele pariurilor sportive

02:20

Miercuri 9 aprilie, George Simion, liderul AUR, a postat pe rețelele sociale un selfie pe un pat de spital, alături de soția și fiul său. A anunțat că nu are o afecțiune gravă ci e vorba doar de „o mică reglare de ritm”. Conform unor surse politice, Simion s-ar fi simțit rău în ultimele zile … The post Un proces pierdut de George Simion confirmă acuzațiile de legături cu spionajul Kremlinului. Alegerile prezidențiale rămân sub aripa Rusiei? appeared first on spotmedia.ro.