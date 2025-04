Horoscop de weekend: 19 – 20 aprilie

02:20

Oferta lansată de o universitate franceză generează interes în rândul cercetătorilor americani, pe fondul represiunii administrației Trump împotriva mediului universitar. Aproape 300 de cadre universitare au aplicat la oferta universității Aix-Marseille de a primi cercetători din SUA afectați de represiunea guvernului american asupra mediului academic, relatează The Guardian. Aix-Marseille din Franța se numără printre primele …