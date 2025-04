Nicușor Dan, despre retragerea sprijinului USR pentru Lasconi și cum a aflat de discuțiile din interiorul partidului

10:20

Dennis Politic de la Dinamo este una dintre țintele principale pe care FCSB le are pe piața transferurilor. Mijlocașul lateral de la Dinamo a intrat în atenția campioanei, care a anunțat că oferă 1 milion de euro în schimbul său. Totuși, fotbalistul crescut în Anglia le-a transmis colegilor că nu dorește să semneze cu FCSB. … The post Dennis Politic a luat decizia după ce a fost ofertat de FCSB appeared first on spotmedia.ro.