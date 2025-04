Atena: Explozie în fața companiei Hellenic Train, implicată în cel mai grav dezastru financiar din Grecia (Video)

12:20

În speranța că va evita tarifele americane punitive, Vietnamul este pregătit să ia măsuri împotriva bunurilor chinezești expediate în Statele Unite prin teritoriul său și să înăsprească controalele asupra exporturilor sensibile către China. Această ofertă a fost făcută în contextul în care oficiali americani de rang înalt, inclusiv influentul consilier comercial de la Casa Albă, …