Este nevoie de peste 500 de miliarde de dolari pentru a reclădi Ucraina, subliniază șeful Cancelariei Prim-ministrului: Este în interesul companiilor românești să fie o prezență activă la discuțiile pe această temă

13:10

România are nevoie de un lider de națiune în împrejurări din ce în ce mai complicate, iar a fi președinte al României reprezintă o misiune, a afirmat, miercuri, candidatul coaliției de guvernare la prezidențiale, Crin Antonescu, cu ocazia lansării programului său. “Miza acestor zile de dezbatere publică a acestor alegeri, care durează de mult, nu […] The post Crin Antonescu și-a lansat programul prezidențial “România înainte”: România are nevoie de un lider de națiune în împrejurări din ce în ce mai complicate first appeared on caleaeuropeana.ro.