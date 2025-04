Aliații NATO au încheiat cel mai mare exercițiu militar aliat la Marea Neagră: Peste 2.300 de militari din România, SUA și alte zece țări au executat manevre în Marea Neagră și pe Dunăre

17:10

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o nouă investiție străină în țara noastră. Astfel, „o nouă mare fabrică este anunțată în țara noastră de un concern german, furnizor pentru giganții aeronauticii.” „Deși situația economică internațională este complicată, România continuă să atragă investitori importanți. Astfel, o nouă mare fabrică este anunțată în țara noastră de un concern […] The post Un concern german va fabrica în România componente pentru aeronave de pasageri. Marcel Ciolacu: România continuă să atragă investitori importanți first appeared on caleaeuropeana.ro.