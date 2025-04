O graţiaţi pe Elena Udrea? Răspunsul lui Crin Antonescu - VIDEO

11:20

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, spune că nu are calcule care să arate câte procente obţine în plus în urma susţinerii oficiale primite din partea USR, afirmând că important e faptul că a fost clarificată direcţia propusă de candidaţi în ceea ce priveşte mesajul electoral. Dan a dezvăluit că nu a avut „interferenţe” în USR şi că are informaţii conform cărora discuţii privind susţinerea sa au mai existat în USR, „dar ele s-au blocat de voinţa doamnei Lasconi de a candida cu orice preţ”.