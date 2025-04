Cluj: Patru tineri, răniţi într-un accident rutier / Maşina în care se aflau a ajuns într-un şanţ / Una dintre victime a fost încarcerată – FOTO

17:40

Regizorul Chris Columbus spune că a ajuns să considere cameo-ul lui Donald Trump în filmul său „Home Alone 2: Lost in New York” ca pe „un albatros” pe care doreşte să îl înlăture. Dar, a adăugat el, se teme că administraţia preşedintelui l-ar deporta dacă ar continua cu ideea de a renunţa la scena de acum mai bine de 30 de ani.