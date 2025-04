Superliga: Dinamo câștigă primul meci din play-off cu U Cluj

08:40

Preşedintele Rezervei Federale din Minneapolis, Neel Kashkari, a declarat vineri că tendinţele recente din pieţele financiare indică o reorientare a investitorilor internaţionali departe de Statele Unite ca destinaţie de investiţii sigură, în contextul escaladării războiului comercial declanşat de preşedintele Donald Trump. Într-un interviu acordat CNBC, Kashkari a remarcat că randamentele obligaţiunilor americane cresc, iar dolarul