Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro e internat la Terapie Intensivă: Starea sa de sănătate s-a înrăutățit după operație

10:50

Dacă am obliga Ucraina să încalce dreptul internațional și să dea teritorii care sunt ale ei Rusiei, atunci nu am face decât să încurajăm continuarea agresiunii ruse împotriva noastră, a europenilor. O înțelegere nesustenabilă cu Putin ne crește nouă costul pentru agresiunea Rusiei pe termen lung, atât economic, cât și în termeni de securitate, în … The post Singurul lucru care ar face Rusia să oprească agresiunea nu e în așa-zisul plan de pace al lui Trump. Am putea plăti un preț mai mare, pe termen lung Interviu