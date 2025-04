Poarta Focșanilor: Cedăm Moldova fără rezistență? Avertismentul unui istoric, care dă contra-exemplul Poloniei

22:40

Roma se află sub asediu pentru înmormântarea papei Francisc de sâmbătă. Orașul Etern și inima sa, Vaticanul, se pregătesc să primească sute de mii de credincioși și VIP-uri, inclusiv președintele american Donald Trump, în condiții de maximă securitate. Aglomerată cronic de valurile de autoturisme, autobuze și vehicule cu două roți, capitala Italiei, cu legendarele sale … The post Roma, în stare de asediu pentru înmormântarea papei Francisc. Capitala Italiei va fi închisă câteva săptămâni appeared first on spotmedia.ro.