Ora la care mâncăm influențează sănătatea inimii mai mult decât intervalul în care dormim – studiu

10:40

Jucătoarea de tenis din Marea Britanie, dar cu origini românești, Emma Răducanu, fostă câștigătoare de US Open, își caută din nou antrenor. ​Emma Răducanu, jucătoarea britanică de origine română, este în negocieri cu Mark Petchey pentru a-l numi ca noul său antrenor, conform informațiilor furnizate de BBC. Deși nu s-a ajuns încă la un acord … The post Emma Răducanu, în discuții cu un nume important din tenis pentru postul de antrenor appeared first on spotmedia.ro.