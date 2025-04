FC Sevilla și-a demis antrenorul

16:50

Firmelor germane nu le merge bine. CDU, CSU şi SPD vor să schimbe acest lucru. Economişti de top se îndoiesc că măsurile avute în vedere ar fi cele corecte. „It’s the economy, stupid” („Este vorba de economie, prostule”) – această propoziţie a jucat un rol decisiv într-o campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale americane în urmă … The post Cum poate să-și revină economia germană? appeared first on spotmedia.ro.