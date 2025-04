UNGHI DREPT

21:20

O nouă companie aeriană low-cost își face apariția în România cu o singură destinație. Pasagerii vor putea zbura low-cost între București și Tel Aviv cu Flyone Airlines (Chișinău) începând cu 5 iunie, potrivit Boarding Pass. Zborurile vor fi operate joia și duminica, de două ori pe săptămână. În același timp, Flyone a anulat lansarea curselor [...]