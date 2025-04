Noul Mitsubishi Outlander PHEV a ajuns la Casa Auto Iași!

07:30

O gravidă din Iași a trăit un coșmar: 30 de ore nemâncată pentru cezariană, urmate de 3 zile de durere. Un medic ginecolog din Iași este acuzat de o gravidă că a lăsat-o nemâncată timp de 30 de ore înaintea unei cezariene, pe care ulterior a anulat-o, îndrumând-o spre altă unitate medicală. Incidentul i-ar fi [...]