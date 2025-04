Vodafone şi Digi România pot cumpăra Telekom, dar trebuie întâi să răspundă celor 8 îngrijorări referitoare la tranzacţie venite din partea Consiliului Concurenţei

15:30

Honor a anunțat un smartphone mid-range. Se numește Honor 400 Lite și ajunge pe canal oficial și în țara noastră, de astăzi. Sun trei variante de culoare denumite Velvet Grey, Velvet Black și Marss Green, iar prețul său este de 1499 lei în configurația cu 256 GB stocare. Am listat specificațiile complete pentru Honor 400 […] The post Honor 400 Lite sau ce smartphone primești în 1499 lei…, design preluat de la iPhone, inclusiv butonul de cameră appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.