În acest weekend a avut loc primul semimaraton umanoid din lume (au alergat oameni şi roboţi, cot la cot)

În toamna anului trecut au fost lansate primele smartphone-uri cu noua generaţie de baterii siliciu-carbon. În cazul acestei tehnologii anodul nu mai este fabricat din grafit ci din siliciu, iar de aici reiese o densitate energetică mai mare. Cele mai importante avantaje aduse de această tehnologie sunt: Lucrurile evidenţiate mai sus se află deja într-o