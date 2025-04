Şeful de cabinet al preşedintelui Zelenski a sosit la Paris pentru discuţii cu oficiali americani şi europeni

10:40

Instagram ar fi avut and #39;multe dificultăţi and #39; să crească dacă nu ar fi fost Facebook, iar WhatsApp nu ar fi avut and #39;atât de multă ambiţie and #39;: Mark Zuckerberg a apărat miercuri deciziile grupului său Meta de a achiziţiona aceste două aplicaţii, la un tribunal din Washington, pentru a treia zi consecutiv, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.