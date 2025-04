Viteză și incertitudine la Jeddah

12:00

Marius Şumudică a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuţă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor a recunoscut faptul că-l place pe atacantul de la U Cluj. Vladislav Blănuţă evoluează la formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău sub formă de împrumut, de la FCU Craiova. Ce a spus Marius Şumudică despre posibilul transfer al lui […] The post Ce a spus Marius Şumudică despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuţă la Rapid appeared first on Antena Sport.