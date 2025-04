Jurnal Antena Sport | Mărturii de senzaţie a celei mai cunsocute familii de la raliuri

01:00

Echipa engleză Manchester United a învins joi seara, pe teren propriu, scor 5-4, gruparea franceză Olympique Lyon, în returul sferturilor Ligii Europa. Manchester United s-a calificat în semifinale. Manchester United avea nevoie de victorie în returul cu Lyon, pe Old Trafford, dacă dorea să rămână cu şanse pentru a evolua şi sezonul următor în cupele