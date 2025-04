Gigi Becali i-a stabilit preţul de transfer lui Ştefan Târnovanu. Anunţul făcut în direct

11:10

Cristi Chivu a preluat-o pe Parma în luna februarie, obiectivul antrenorului român fiind salvarea echipei de la retrogradare. „Cruciaţii" se află pe locul 16, cu 28 de puncte, fiind la patru puncte distanţă de primul loc retrogradabil, după 28 de meciuri. Până acum, Cristi Chivu are o victorie, o înfrângere şi cinci rezultate de egalitate.