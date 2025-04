Nu te-ai hotărât cu cine vei vota? Studenții de la FSPAC au dezvoltat o busolă politică

11:50

Primăria Cluj-Napoca anunță demararea unui proiect important de reconstrucție a Podului Nemților, un pod istoric ce făcea legătura între strada Barițiu și strada Dragalina, conectând centrul istoric al orașului Cluj-Napoca cu zona Dealului Cetățuia. Contract pentru studiul de fezabilitate al Podului Nemților În luna aprilie 2025, administrația locală a semnat un contract în valoare de […]