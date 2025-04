Vizită cu miză mare: Vicepreședintele SUA, JD Vance, patru zile în India

20:50

Cinci persoane s-au înecat după ce valuri uriaşe au lovit coastele estice ale Australiei, la începutul weekendului de Paşte. Alte două persoane sunt date dispărute în largul coastelor statelor New South Wales şi Victoria. Autoritățile le-au cerut oamenilor să nu se apropie de țărm, dacă sunt valuri. Sâmbătă, corpul unui bărbat a fost găsit în …