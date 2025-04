Marea Britanie creste puternic productia de munitie de 155 mm pentru a nu mai depinde de importurile din SUA

07:40

Mii de americani au iesit sambata in strada la New York si in alte orase mari din tara pentru a doua zi de mobilizare anti-Trump in doua saptamani, relateaza AFP, conform Agerpres. „Fara rege in America” si „Rezistam tiraniei” se putea citi pe pancarte la manifestatia de la New York, alaturi de imagini ale presedintelui...