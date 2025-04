Trump il elogiaza pe defunctul Papa, dupa ani de controverse

14:50

Autoritatile de la Chisinau au lansat o campanie de sensibilizare a populatiei, dar si a partidelor politice de opozitie in care avertizeaza impotriva pericolului cumpararii voturilor, in interesul Rusiei. Toamna trecuta fenomenul a fost pe punctul de a deturna rezultatele alegerilor prezidentiale si referendumului pro-UE din Republica Moldova, iar in acest an ia amploare in...