Cel mai nou „sport”: întrecere de spermatozoizi la Los Angeles. Cine are de câștigat

18:50

Domnul primar general Nicușor Dan a fost filmat folosind mașina Primăriei în interes electoral – dânsul participând la alegerile prezidențiale ca independent. Chestionat de presă în legătură cu asta, domnul Nicușor Dan a dat un […] The post Nicușor Dan folosește în campanie mașina Primăriei, dar dumnealui crede că așa e bine appeared first on IMPACT.ro.