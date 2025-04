Stegarul Dac s-a urcat din nou în pom. Poliția ia în calcul să îl prindă și să îl elibereze în mediul natural: într-o livadă

21:50

Fază foarte disputată în Liga 1, la meciul Poli Iași – Botoșani desfășurat în ziua de Paște: jucătorii au ciocnit ouă pe teren, însă nu e clar cine a câștigat disputa. În plus, se pare […] The post S-au ciocnit ouă la Poli Iași – Botoșani, dar e nevoie de VAR pentru se stabili oul spart appeared first on IMPACT.ro.