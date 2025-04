Superliga: Universitatea Craiova învinge Dinamo și ține aproape de liderul FCSB

23:00

Vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, va începe luni o vizită oficială de patru zile în India, pe fondul eforturilor comune de a consolida relaţiile economice şi comerciale bilaterale, precum şi cooperarea geopolitică în regiunea Indo-Pacifică. Vance se va întâlni la New Delhi cu prim-ministrul Narendra Modi pentru a purta discuţii axate pe economie, comerţ şi … The post Vizită cu miză mare: Vicepreședintele SUA, JD Vance, patru zile în India appeared first on spotmedia.ro.