Alege ce citești

Apar declarații de ultimă oră din partea secretarul de stat american Marco Rubio. Totul, în contextul încercărilor SUA de a intermedia un acord de pace între Rusia și Ucraina. Înainte de a părăsi capitala Franței, înaltul oficial american a avertizat vineri că SUA ar putea fi nevoite să renunțe la eforturile de a încheia războiul […] The post SUA amenință că se retrag de la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Avertismentul lui Rubio: „Dacă nu este posibil să…” first appeared on Ziarul National.