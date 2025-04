„Chefi la cuțite” – rețetă dezastruoasă, cu ingrediente trase la sorți și nervi dați în clocot

17:50

Organizarea unor exerciții militare cu muniție reală implică multe riscuri pentru țara gazdă, astfel că tratatele NATO au stabilit plata unor despăgubiri de către statele participante. Când asemenea exerciții s-au desfășurat în România, statele NATO au refuzat să plătească despăgubiri, astfel că MApN figurează, din 2023, cu un debit neachitat de aproape 1,3 milioane de […] The post MApN, țepuit de statele NATO. Participanții la exercițiile militare refuză să plătească despăgubiri first appeared on Ziarul National.