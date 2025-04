Oficial, ne merge bine. Importuri record de energie electrică și gaze naturale

10:20

Sfântul Mucenic Gheorghe este prăznuit în calendarul ortodox în fiecare an pe data de 23 aprilie. În 2025, cinstirea Sf. Gheorghe are loc în Săptămâna Luminată, după Învierea Domnului. În această zi de mare sărbătoare, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, credincioșii respectă o serie de obiceiuri din străbuni. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a […] The post Sfântul Gheorghe, prăznuit pe 23 aprilie. Tradiții și obiceiuri în această zi de mare sărbătoare first appeared on Ziarul National.