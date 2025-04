Business sportiv. Maxime Vachier-Lagrave: Greşelile fac parte din călătorie - în şah, trebuie să continui să încerci, la fel ca în viaţă

00:15

Odată cu amploarea luată de festivalurile de muzică în România, an de an Poliţia comunică cifre privind kilogramele de droguri confiscate de la festivalurile de prin ţară. Deşi fenomenul este cunoscut, nicio instituţie nu gândeşte un program, un proiect prin care măcar copiii să fie protejaţi. Specialiştii spun că un festival este contextul perfect pentru ca un minor, un adolescent sub 18 ani, să încerce pentru prima dată substanţe interzise. Combinaţia dintre nopţi nedormite, presiunea grupului, accesul uşor la aceste substanţe îi face pe minori mult mai vulnerabili în faţa tentaţiilor, de la alcool la droguri.