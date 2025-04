Aplicaţia de navigare Waze introduce buton nou ce permite raportarea proaspăt lansatului sistem e-SIGUR (cel cu radare mobile pe trepied)

18:30

Reprezentanţi ai Institutului Național de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (NICT) din Japonia, Aston Institute of Photonic Technologies din Marea Britanie și Nokia Bell Labs din Statele Unite ale Americii, au reuşit să obţină o viteză record a internetului de 402 terabiţi / secundă. Ce este foarte impresionant este că acest rezultat remarcabil a fost obţinut […]