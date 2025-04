O cooperativă cu 11 fermieri din satele Grojdibodu şi Hotaru din judeţul Olt face o fermă de bovine şi un abator cu 1,7 mil. euro, iar 90% din bani vin de la UE

23:15

Pare o contradicţie în titlu, pentru că o companie are un acţionar, are un patron. În spatele fiecărei com-panii antreprenoriale este cineva cu nume şi prenume. În anii ’90 era patron, prin 2000 a devenit om de afaceri, iar acum este antreprenor. Dar tot patron este. Gen Z consideră că patronii reprezintă trecutul din generaţia bunicilor şi a părinţilor. Mai mult decât atât, cuvântul „patron” are o conotaţie negativă, es-te perceput ca un exploatator, ca cineva care face bani din munca altora. C...