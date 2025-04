Klaus Iohannis, fizic de Arnold Schwarzenegger. Probabil de la datul cu mătura la 6 case

14:00

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Altex România SRL intenționează să preia Bricostore România SA, a anunțat, marți, autoritatea de concurență. Altex Romania SRL, parte din Grupul Altex, are ca obiect principal de activitate […] The post Bricostore, „înghițit” pe nemestecate de Altex. Consiliul Concurenței și-a dat acordul appeared first on IMPACT.ro.