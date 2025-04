TOP 10: Oferte eMAG din 27.04.25 (cel mai ieftin aer condiționat LG cu 12000BTU, boxă Sony ULT FIELD 7 cu autonomie de 30 ore și recenzii foarte bune, televizor OLED pe diagonală de 195 cm la preț atractiv etc)

19:20

Săptămâna trecută ASF-ul polonez a anunţat oficial că interzice activitatea companiei Insurance JSC DallBogg: Life and Health, una cu prezenţă activă şi în România. Societatea bulgară a fost acuzată de numeroase nereguli în procesul de soluționare a daunelor în cadrul contractelor de tip RCA. La prima vedere am putea spune că nu ne interesează, oricum […]