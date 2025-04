Donald Trump și-a mutat atenția la Canalul Suez. I-a cerut lui Rubio să se ocupe imediat

11:40

Peste jumătate din teritoriul României intră, sâmbătă, de la ora 10:00, sub avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță vânt puternic, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în numeroase județe. Avertizarea emisă de ANM este valabilă până duminică dimineață, la aceeași oră. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă până la ora 23:00, în …