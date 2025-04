(P) Crin Antonescu, despre interesul național: Granița rusă cât mai departe de granița României

10:20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că lumea nu vrea să aștepte data de 8 mai pentru încetarea focului, după armistițiul anunțat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În plus, Zelenski acuză „o nouă încercare de manipulare". Vladimir Putin a anunţat, luni, un armistiţiu în Ucraina între 8 şi 10 mai. Data coincide cu celebrarea …