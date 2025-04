Horoscop zilnic: 30 aprilie

12:20

Un avion de luptă F/A-18 Super Hornet a fost pierdut în mare după ce a căzut de pe portavionul USS Harry S. Truman în timp ce era remorcat la bord, a anunțat US Navy, într-un comunicat. Incidentul s-a petrecut în Marea Roșie, iar rapoartele inițiale de la fața locului au indicat că portavionul a efectuat … The post Un avion de 60 de milioane de dolari a căzut de pe un portavion american (Video) appeared first on spotmedia.ro.